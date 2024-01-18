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На Украине арестовали 150 военных ВСУ за отказ отправиться в Крынки

Сальдо: в Херсоне арестовали 150 военных ВСУ за отказ отправиться в Крынки

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Thomas Peter/Reuters

Около 150 украинских солдат арестовали в подконтрольном Киеву городе Херсоне за отказ переправляться в Крынки на левом берегу Днепра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«В оккупированном Херсоне власти киевского режима арестовали и посадили в СИЗО полтораста солдат, которые отказались переправляться в Крынки. Мне об этом стало известно из собственных источников», — написал он.

Глава региона также добавил, что еженедельные потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крынках составляют в среднем 200 человек. В частности, в среду там в бою пали 30 морских пехотинцев, заключил Сальдо.

До этого офицеры ВСУ рассказали об отказе солдат воевать в Крынках из-за дронов России.

По данным опрошенных военных, многие солдаты не понимают, для чего они должны удерживать этот плацдарм. Утверждается, что для украинских солдат загадка в целесообразности этой задачи.

Ранее в ВСУ заявили о мощных ударах РФ в Крынках.

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