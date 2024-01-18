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Министр обороны Франции: контрнаступление ВСУ не достигло ожидаемых результатов

Министр обороны Франции Лекорню заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не завершилось успехом. Об этом он рассказал в интервью изданию Parisien.

По словам Лекорню, контрнаступление украинских войск не принесло ожидаемых от него результатов.

Министр выразил мнение, что украинский конфликт замораживается.

Ранее бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби высказал мнение о дальнейшем увеличении преимущества российских войск перед Вооруженными силами Украины (ВСУ).

До этого начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов также отмечал, что российские дроны и минные поля являются одной из причин провала контрнаступления ВСУ.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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