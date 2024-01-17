На Украине заявили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Серия крупных взрывов произошла в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. С таким заявлением выступил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В прибрежных районах Херсона раздаются мощные взрывы», — написал он.

Согласно информации Мрочко, обстрел ведется с левого берега реки Днепр, на которой стоит город.

Глава ОВА призвал местных жителей поберечь себя, укрыться в безопасных местах и держаться подальше от окон.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе раздались взрывы.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одессе произошли взрывы.