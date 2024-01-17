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ВС России уничтожили на Украине здание с французскими наемниками

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по зданию с французскими наемниками в Харькове

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего уничтожены более 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, основу составляли наемники из Франции.

«В результате удара, здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено», — отметили в Минобороны.

В сообщении говорится, что в результате удара ликвидированы свыше 60 военных, свыше 20 госпитализированы.

Некоторое время назад Вооруженные силы России за сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, которые воевали за Украину. По данным ведомства, российские военные действовали с помощью ракетных войск и артиллерии, а также использовали беспилотники.

Ранее СК России установил личности более тысячи наемников в зоне СВО.

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Операция на Украине
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