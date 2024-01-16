На Купянском направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 160 военнослужащих, три танка и два пикапа. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два «Leopard-2», и два пикапа», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в российском Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Юг» российских войск при поддержке артиллеристов отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Брянской областью.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Сушаны, расположенный в Климовском районе Брянской области.

Ранее в Белгороде начали устанавливать модульные укрытия на случай обстрелов.