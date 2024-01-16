В Турции проведут совещание по поводу ситуации в Красном море

Президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с кабинетом министров Турции ситуацию в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в турецком правительстве.

«Главный пункт повестки дня заседания — контртеррористические операции Турции. Будут обсуждаться текущие операции против террористической организации РПК на севере Ирака и Сирии. Нападения Израиля на Палестину, дипломатические инициативы Турции по прекращению огня в Газе и напряженность в Красном море также будут обсуждаться на заседании кабинета министров», — заявили в кабмине.

Заседание будет проведено во вторник, 16 января.

До этого турецкая делегация отказалась от участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который должен состояться в 2024 году в швейцарском городе Давосе.

Причиной называют критическую позицию Анкары по поводу военной операции Израиля в секторе Газа.

Ранее в министерстве обороны Израиля назвали Турцию «исполнительным органом» движения ХАМАС.