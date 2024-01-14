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КНДР впервые в 2024 году запустила баллистическую ракету

NHK: Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Lee Jin-man/AP

Со стороны Северной Кореи была выпущена баллистическая ракета, это произошло впервые в 2024 году. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Японии.

По данным японской службы безопасности на море, по всем признакам КНДР запустила именно баллистическую ракету.

«Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией. При этом в случае обнаружения фрагментов просим не приближаться к ним, а сообщить в службу безопасности на море», — говорится в сообщении ведомства.

Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил объявил, что запуск произошел около 14:58 по местному времени (8:58 мск).

Береговая охрана Японии уточнила, что ракета, скорее всего, уже упала в воды Японского моря, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В NHK уточнили, что КНДР регулярно проводила запуски ракет в 2023 году, но это первый подобный запуск в новом году.

В начале января Северная Корея несколько дней подряд проводила артиллерийские учения в Желтом море. При этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что у него «нет намерения избегать войны» в регионе.

Ранее в Южной Корее отреагировали на заявление сестры лидера КНДР об «обманной операции» Пхеньяна.

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