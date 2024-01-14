В Верховной раде возмутились из-за «полевого селфи» Залужного

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего армии страны Валерия Залужного за «полевую» фотографию. Пост с соответствующим содержанием она опубликовала в личном аккаунте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Внимание парламентария привлекло одно из последних «селфи» военачальника. На снимке видно, как Залужный сидит в салоне автомобиля вместе с неизвестным украинским солдатом.

«Теперь в меню «селфи полевое»! <...> Как будто куда-то едут в полевой форме. Из кабинета к солдату!» — отметила законодатель.

Она предположила, что сделать подобную фотографию главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) посоветовали политтехнологи. При этом военачальник учел рекомендации, но делать снимок на улице или непосредственно на позициях ему оказалось «страшновато», резюмировала депутат.

11 января Безуглая сообщила, что подала заявление на выход из правящей партии «Слуга народа» и соответствующей парламентской фракции. Комментируя ситуацию, она обвинила коллег по политическому объединению в попытках «вонзить ей нож в спину».

Законодатель пояснила, что другие члены партии не хотят, чтобы она говорила о бездействии комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады Украины. Более того, по ее словам, они не желают обращать внимание на большие потери ВСУ на поле боя.

Ранее Безуглая высмеяла новую помощницу Залужного.