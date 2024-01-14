На Украине предложили гражданам собирать БПЛА дома

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил украинцам собирать беспилотники на дому. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, граждане смогут на дому сооружать FPV-дроны. Для этого планируется предоставить им доступ к онлайн-лекциям и список компонентов и материалов, которые нужно купить самостоятельно.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что российские войска разрабатывают меры для полного подавления FPV-дронов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), в зоне боевых действий. По словам эксперта, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут начать массово выходить из строя уже в ближайшее время. Он не исключил, что это произойдет через несколько недель или месяцев.

Как он сказал, в будущем наступления Вооруженных сил РФ на поле боя будут сопровождаться комбинированной работой систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационных станций (РЛС). При этом аналитик уточнил, что речь идет о модернизированных и усовершенствованных комплексах.

До этого Меркурис спрогнозировал применение российскими войсками тяжелых снарядов ФАБ-1500 для уничтожения позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Эксперт подчеркнул, что никакой артиллерийский боеприпас не сравнится с упомянутыми бомбами по своей мощи и силе взрывной волны.

Ранее в США назвали причину серьезных потерь армейской авиации Украины.