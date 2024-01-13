Российские силы нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Утром 13 января Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, на которых производились разнокалиберные снаряды, пороха и беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что удары производились их высокоточных оружий большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе из гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» и при помощи дронов.

В оборонном ведомстве уточнили, что цель удара была достигнута, все выбранные объекты были уничтожены.

Утром 13 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Кропивницком, Кременчуге и Днепре, позднее — в Чернигове произошли взрывы.

Также в ночь на субботу мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в окрестностях города произошли взрывы.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.