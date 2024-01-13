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Зеленского упрекнули в четырехкратном уклонении от службы в армии

Посол Мирошник: Зеленский четыре раза не явился в военкомат по повесткам

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский четырежды получал повестки из военным комиссариатов, однако каждый раз избегал призыва в армию. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

Дипломат дополнил соответствующий пост скриншотом с заявлением украинского министерства обороны от 2019 года. Как отметили в ведомстве, глава государства три раза получил повестки в 2014 году и один раз — в 2015 году.

«Гражданин Зеленский <...> не приехал в военкомат по его призыву», — говорится в публикации.

При этом Мирошник подчеркнул, что в свете последних событий этот общеизвестный факт «заиграл совершенно новыми красками». В частности, посол имел в виду тотальную мобилизацию граждан Украины.

12 января советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк признал, что новый закон о мобилизации будет непопулярен в обществе. Несмотря на это, чиновник раскритиковал депутатов Верховной рады за перенос рассмотрения данной законодательной инициативы и указал на необходимость принять документ в кратчайшие сроки.

Ранее в Одесском военкомате подтвердили облавы на мужчин в общественном транспорте.

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