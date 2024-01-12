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Риттер предупредил о возможных провокациях Украины для втягивания НАТО в конфликт с РФ

Риттер: Украина может пойти на провокации, чтобы втянуть НАТО в конфликт с РФ

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Rich Schultz/AP

Россия доминирует на поле боя в конфликте с Украиной, но изменить ход событий может втягивание НАТО в боевые действия. Такое мнение в интервью kp.ru выразил бывший разведчик США Скотт Риттер.

«Россия доминирует на поле боя и что бы ни произошло, Россия выиграет. Единственное, что может изменить ход конфликта, это если Украине удастся втянуть НАТО. И они будут искать возможности для провокаций. Вот причина, почему политические аргументы перевешивают военные», — сказал Риттер.

12 января киевский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что авиация и артиллерия ВС РФ уничтожают мосты на Украине для того, чтобы создать логистические проблемы для ВСУ.

В этот же день глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что множество украинских новобранцев были отправлены на фронт без должной подготовки.

До этого стало известно, что ВСУ за неделю потеряли почти тысячу бойцов на Краснолиманском направлении.

Ранее помощник Байдена ответил, когда закончатся боевые действия на Украине.

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