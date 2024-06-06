Россиянам объяснили, на какие пункты договора обратить внимание при оформлении кредита

В России более 40% населения берут кредиты. Но до сих пор не все внимательно читают условия договора, а лишь на словах доверяют менеджеру банка. Так делать нельзя, заявил в беседе с «Газетой.Ru» Даниил Клешко, кредитный эксперт и экономист, основатель бренда «Союз банков Москвы».

Эксперт рекомендовал обратить внимание на несколько важных моментов в договоре. Первый из них — стоимость кредита.

«Стоимость прописана в договоре на первой странице справа вверху. Сюда входят основной долг, проценты, комиссии, также банк может добавить сюда и страховку. Некоторые банки часто включают скрытые комиссии или страховки, не сообщая об этом клиенту. Менеджер обязан дать вам всю информацию и огласить общую сумму переплаты. Советую уточнить в банке, возможно ли отказаться от страховки и влияет ли это на ставку кредита. Найдите эти пункты в договоре», — объяснил он.

Второй момент — график погашения.

«Посмотрите, в какую дату нужно вносить платежи, подходит ли она вам. Бывает, что дата зарплаты позднее даты платежа. Уточните, возможно ли поменять дату сейчас или позднее. Возьмут ли комиссию, если вы измените дату после подписания договора. По моему опыту, многие упускают этот момент, считая его неважным, а потом не могут внести платеж по графику и портят свою кредитную историю просрочками», — добавил Клешко.

Необходимо также изучить пункт о досрочном погашении.

«Право заемщика выплатить кредит раньше срока прописано в федеральном законе «О потребительском кредите». Прочитайте, какие условия в договоре, если вы решите рассчитаться с долгом раньше: нет ли у банка штрафов за досрочное погашение, за сколько дней и в какой форме нужно уведомить банк, какая минимальная сумма по частичному досрочному погашению. Некоторые кредитные организации ограничивают минимальную сумму при полном или досрочном погашении, например, по договору можно вносить сумму не менее 50 тыс. руб., а это может быть неудобно для заемщика», — подчеркнул специалист.

Четвертый пункт — минимальная ставка.

«Многие банки предлагают низкие проценты при соблюдении некоторых условий: платить вовремя платежи, оформить страховку, не закрывать кредит раньше определенного срока и др. Если клиент не выполняет условия, ставка может вырасти. Прочитайте, какие требования к минимальной ставке указаны в договоре», — рассказал экономист.



Наконец, пятый пункт — штрафы и пени.

«Изучите раздел о штрафах, чтобы знать, что будет в случае задержки платежа. Жизнь непредсказуема, и любой человек может столкнуться с трудностями. За годы работы я видел много случаев, когда люди брали кредиты, будучи уверенными, что быстро их погасят, но потом в их жизни происходил форс-мажор, просрочки и огромные штрафы. Советую внимательно прочитать договор не один раз, задать вопросы менеджеру банка, если вам что-то непонятно или вы в чем-то сомневаетесь. Даже самые незначительные детали могут в будущем обернуться неприятными последствиями», — резюмировал Клешко.

Ранее россиянам назвали цели, на которые никогда нельзя брать кредит.