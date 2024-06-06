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Путин иронично ответил на свои карикатуры в западной прессе

Путин о карикатурах на него в западной прессе: правильно, пусть боятся

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Валентина Певцова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на карикатуры на него в западной прессе. Он сделал это во время встречи с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает РИА Новости.

«Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно», — сказал глава государства.

На этой встрече российский лидер также назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» РФ на НАТО «тупыми как стол».

Ранее Путин заявил, что у Российской Федерации есть много друзей в западных странах.

До этого Путин назвал неправильным словосочетание «недружественные страны», так как недружественными являются элиты или правители. По его мнению, в России в общественное сознание и оборот вошло данное словосочетание, которое неточно отражает текущие реалии.

Ранее Путин рассказал, когда будет мир на Украине.

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