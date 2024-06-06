В Госдуме озаботились темой экзаменов на знание русского языка для мигрантов

Депутаты от фракции ЛДПР предложили законодательно запретить проведение экзаменов по знанию русского языка для мигрантов в частных вузах, предоставив такое право только государственным образовательным организациям. Соответствующий законопроект будет внесен группой депутатов во главе с Леонидом Слуцким 6 июня, его копия есть у «Газеты.Ru».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас к проведению экзаменов на основании договоров ГПХ привлекаются сторонние частные образовательные организации, которые нарушают порядок выдачи сертификатов. В ЛДПР уверены, что незаконное получение документов приводит к росту числа нелегальных мигрантов и создает «угрозу нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, территориальной целостности, устойчивому развитию и безопасности государства».

«Мы видели в социальных сетях сотни сообщений возмущенных людей о том, как мигранты покупают себе сертификаты, не разбирая ни одного слова на русском языке. Результатом этой откровенно преступной деятельности становятся анклавы приезжих, позволяющих себе агрессивное отношение к нашим гражданам», – подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он уверен, что «все мошеннические схемы, позволяющие получить гражданство или разрешение на работу необходимо жестко пресечь». По мнению Слуцкого, важно исключить «частные конторы, которые за взятки рисуют результаты экзаменов для мигрантов».

Депутаты разработали поправки в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». В соответствии с законопроектом, сертификаты будут выдаваться исключительно организациями, включенными в утвержденный министерством образования и науки список.

«Законопроектом также предлагается законодательно предусмотреть, что проведение экзамена и выдача сертификатов будет осуществляться исключительно государственными образовательными организациями, включенными в перечень организаций, проводящих экзамен, утвержденный уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти», — говорится в документе.

Отдельно подчеркивается, что изменения направлены на усиление контроля со стороны государства за соблюдением требований к проведению экзамена, выдаче сертификатов и сокращению количества документов, выдаваемых с нарушениями.

По данным МВД, в 2023 году число выданных разрешений на работу иностранным гражданам выросло на 24%, до 99,1 тыс. шт., а количество выданных патентов — на 3,6%, до 2,3 млн.

До этого ректора Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталью Трухановскую сняли с должности по итогам проверки вуза из-за коррупционной схемы предоставления сертификатов о знании русского языка.

Ранее пять мигрантов, не знавших русский язык, сдали по нему экзамен на «отлично».