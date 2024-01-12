Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ за неделю потеряли почти 600 военных на Купянском направлении

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 585 военных на Купянском направлении

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

ВСУ с 6 по 12 января потеряли более 585 военнослужащих на Купянском направлении. Об этом сообщает министерство обороны России.

Подразделения «Западной» отразили 27 атак и контратак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

Противник потерял более 585 бойцов, три танка, 14 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, а также пусковую установку РСЗО «Град».

12 января министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы Украины за неделю потеряли на Краснолиманском направлении до 995 военных и 35 единиц техники.

В этот же день стало известно, что российские войска ударили по пунктам дислокации сил ВСУ, которые состоят из иностранцев.

Кроме того, с 6 по 12 января Вооруженные Силы РФ нанесли 23 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, производящим беспилотные летательные аппараты, бронетехнику, пусковые установки ракетных комплексов и артиллерийских систем.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали срочно принять непопулярный закон о мобилизации.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами