ВСУ с 6 по 12 января потеряли более 585 военнослужащих на Купянском направлении. Об этом сообщает министерство обороны России.

Подразделения «Западной» отразили 27 атак и контратак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

Противник потерял более 585 бойцов, три танка, 14 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, а также пусковую установку РСЗО «Град».

12 января министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы Украины за неделю потеряли на Краснолиманском направлении до 995 военных и 35 единиц техники.

В этот же день стало известно, что российские войска ударили по пунктам дислокации сил ВСУ, которые состоят из иностранцев.

Кроме того, с 6 по 12 января Вооруженные Силы РФ нанесли 23 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, производящим беспилотные летательные аппараты, бронетехнику, пусковые установки ракетных комплексов и артиллерийских систем.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали срочно принять непопулярный закон о мобилизации.