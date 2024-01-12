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Россия нанесла 23 удара по предприятиям ВПК Украины за неделю

Минобороны: РФ нанесла 23 удара по предприятиям ВПК Украины за неделю

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны РФ сообщило, что с 6 по 12 января Вооруженные Силы РФ нанесли 23 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, производящим беспилотные летательные аппараты, бронетехнику, пусковые установки ракетных комплексов и артиллерийских систем.

Также отмечается, что поражались пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Запад» отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, заставив противника отступить.

Также Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Запад» применила на Купянском направлении самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников. Министерство опубликовало кадры мобильной группы РЭБ, которая обнаруживает и подавляет беспилотники и источники радиоизлучения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ВС РФ ударили по аэродромам с носителями Storm Shadow.

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