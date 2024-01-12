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В Минобороны Китая заявили, что не допустят независимости Тайваня

Представитель МО КНР Чжан заявил, что НОАК не допустит отделения Тайваня

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не допустит достижения независимости Тайваня и его отделения. Его слова приводятся на сайте ведомства, передает РИА Новости.

По его словам, НОАК «всегда сохраняет высокую степень боеготовности» и «примет все необходимые меры, чтобы решительно разбить любые планы по достижению независимости и отделению Тайваня». Армия КНР готова к защите государственного суверенитета и территориальной целостности, добавил Чжан.

11 января Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщал, что Вашингтон послал ясный сигнал Пекину, что он выступает против любого вмешательства или влияния на предстоящие президентские и парламентские выборы на Тайване.

До этого пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США должны прекратить официальный контакт с Тайванем.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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