В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

На востоке и в центре Украины, в пяти областях, объявлена воздушная тревога. Данные об этом появились на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

По данным ресурса, тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Сирены заработали в 08:26 мск.

Накануне воздушная тревога звучала на всей территории Украины. В этот же день стало известно, что несколько объектов инфраструктуры повреждены в подконтрольных Украине районах Запорожской области.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.