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Медведев рассказал, сколько человек в 2023 году начали служить в зоне военной операции

Медведев заявил, что в 2023 году на службу в ВС РФ поступили 500 тысяч человек

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками заявил, что в 2023 году в интересах объединенной группировки войск РФ на военную службу привлечено более 500 тыс. человек. Видеозапись совещания он опубликовал на странице во ВКонтакте.

«По данным министерства обороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тыс. человек ...», — сказал Медведев, отметив, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию ВС РФ были выполнены в полном объеме и в пределах установленного срока.

По его словам, 420 тысяч человек были приняты на военную службу по контракту, еще более 80 тыс. граждан поступили в войска в качестве добровольцев.

3 января в Минобороны РФ заявили, что более 1500 россиян ежедневно подают заявления о приеме на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации.

Ранее Минобороны впервые с начала СВО раскрыло число контрактников в российской армии.

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