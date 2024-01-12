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Риттер считает, что Зеленского могут свергнуть военные

Скотт Риттер заявил, что Зеленскому угрожает бунт со стороны военных

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Reuters

Военный эксперт, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому угрожает бунт со стороны военных в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Зеленский повторит судьбу Николае Чаушеску», — заявил Риттер.

Николае Чаушеску — последний руководитель Румынии в период коммунистического режима в этой стране, был казнен после короткого трибунала восставшими солдатами в 1989 году.

Риттер считает, что военный переворот на Украине может произойти в ближайшие месяцы — январь или февраль, при условии, если Зеленский не изменит свое стремление выгнать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Риттер добавил, что на стратегическом уровне Украина уже проиграла.

До этого в США выразили опасение насчет результатов раскола между Зеленским и Залужным.

Ранее в Британии заявили о ярости Зеленского из-за слов Залужного о провале ВСУ.

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