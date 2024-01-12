США и Британия начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене

США и Великобритания начали наносить удары по объектам йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), передает телеканал Al Hadath.

По информации канала, ударам подвергаются позиции хуситов близ портового города Ходейда, находящегося на западе Йемена.

Как уточняется, удары по ним наносятся со стороны Красного моря.

Ранее журналист Стивен Суинфорд газеты The Times сообщил, что в ночь на 12 января США и Британия планируют нанести удары с воздуха по военным объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от атак со стороны хуситов на гражданские суда с грузами торговых компаний.

Операция получила название «Страж процветания». В ней будут участвовать сразу множество государств, в том числе Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бахрейн и Сейшельские острова.

Ранее экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов.