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Взорвавшийся в Польше завод производил боеприпасы для Украины

РБК: взорвавшийся в Польше завод Mesko производил оружие для Украины

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Телеграм-канал «Міністерство оборони України»

Взорвавшийся в Польше завод Mesko производил оружие и боеприпасы для Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию с сайта производственного комплекса.

По данным издания, на заводе производили переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Piorun и 125-мм снаряды для ВСУ.

До этого радиостанция RMF24 сообщала, что в Польше произошел взрыв на оружейном заводе Mesko в городе Скаржиско-Каменна.

По данным радиостанции, один человек получил ранения. После взрыва начался пожар.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о достижении договоренностей по поставкам Украине новых систем противовоздушной обороны (ПВО).

По его словам, некоторые поставки «сработают более оперативно», другая часть будет доставлена ближе к осени.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

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