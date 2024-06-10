Экс-тренер сборной России признался в симпатии к Украине на Евро-2024

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец в интервью Legalbet заявил, что будет поддерживать национальную команду Украины на предстоящем чемпионате Европы 2024 года в Германии.

«Понятно, что на турнире есть Украина. Не приходится говорить, что это очень важно для моей семьи. Ситуация, которая сложилась в целом, не вызывает у меня ничего, кроме разочарования. Тем не менее надо говорить, что сегодняшние возможности украинской футбольной сборной есть, они хорошие», — заявил Бышовец.

Чемпионат Европы 2024 года стартует в Мюнхене 14 июня матчем сборных Германии и Шотландии. Действующим победителем турнира является сборная Италии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее главный тренер «Химок» заявил, что готов к переговорам с Артемом Дзюбой.