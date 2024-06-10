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Ярушин пожаловался на тяжелый период: «Хочется побыть на необитаемом острове»

Актер Стас Ярушин заявил, что ему нужно побыть одному

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yarushinstanislav/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Стас Ярушин пожаловался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что переживает тяжелый жизненный период.

Ярушин признался, что ему хочется абстрагироваться от всех окружающих и побыть на своем необитаемом острове. У артиста пропало желание контактировать с людьми, делиться своими мыслями и энергией.

«Не поймут. У нас разные нейронные связи и мышление. В ответ можно получить только сарказм. Проходили, знаем. Не многие могут слышать. Да и черт с ними. Мне надо побыть одному. Подумать о жизни, послушать хорошую музыку и расписать новые идеи... Все это должно помочь внутренне изменить себя. Как? Время покажет...» — заявил актер.

Ярушин известен благодаря роли нахального сына олигарха Антона Мартынова в сериале «Универ».

В ноябре 2022 года Ярушин признался, что в начале карьеры у него была звездная болезнь.

По словам Ярушина, ему «снесло башню» и он не понимал, что происходит, после приобретения популярности. Актер отметил, что со временем у него «появилась голова на плечах». Артист понял, что дальше так продолжаться не может, и полностью переключился на работу.

Ранее Стас Ярушин отрекся от участия в реалити-шоу после скандала на «Звездах в Африке».

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