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Мишустин рассказал, кто сможет получить ипотеку под 6%

Мишустин сообщил, что семьи из малых городов смогут оформить ипотеку под 6%

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Shutterstock

Семьи из малых городов России смогут оформить ипотеку под 6%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума уделил особое внимание поддержке семей, отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что для семей с детьми уже с 1 июля нужно предусмотреть преференции при покупке жилья в малых городах и регионах, где объем строительства пока еще недостаточный.

Воспользоваться семейной ипотекой под 6% можно будет независимо от возраста детей, если хотя бы один ребенок был несовершеннолетним на момент оформления ипотечного кредита, уточнил глава кабмина.

10 июня РБК сообщил, что Минфин РФ согласился увеличить надбавку для расчета возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки после 1 июля.

Ранее россиянам рассказали, на чем можно сэкономить при строительстве частного дома.

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