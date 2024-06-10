В результатах выборов в Европарламент увидели усталость от конфликта на Украине

Американский экономист Дэвид Сакс заявил, что результаты выборов в Европейский парламент (ЕП) продемонстрировали усталость рядовых европейцев от конфликта на Украине. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Европейцы устали от войны. Они хотят, чтобы их лидеры сосредоточились на защите собственных границ, а не Украины», — написал Сакс.

Он напомнил, что премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подал в отставку, а Риши Сунак и Олаф Шольц могут покинуть занимаемые должности в следующем месяце. По словам экономиста, Владимир Зеленский остается у власти лишь потому, что отменил выборы на Украине.

Подобное развитие событий Сакс назвал плохими новостями для американского лидера Джо Байдена.

9 июня стало известно, что Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место на выборах в Европарламент, которые прошли в период с 6 по 9 июня. Согласно предварительным итогам, ЕНП получила в ЕП 181 место из 720. При этом второе место на нынешних выборах заняла партия «Социалисты и демократы». Она получила 135 мандатов. В свою очередь, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получили в общем 133 места в ЕП.

Еще 51 место получили депутаты, не являющиеся членами официальных фракций. В том числе речь идет о партии «Альтернатива для Германии».

Ранее в России оценили успехи правых партий на выборах в Европарламент.