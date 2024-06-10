Незначительное усиление крайне правых сил в Европейском парламенте по итогам выборов не помешает коалиции, поддерживающей главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, проводить «саморазрушительную» политику в отношении Российской Федерации. Такое мнение высказал живущий в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу, передает РИА Новости.

По мнению эксперта, коалиция центристов, правых и левых, которая на протяжении пяти лет удерживала в своих руках контроль над Европарламентом, сохранит большинство голосов.

Это говорит о том, что если не произойдут какие-то серьезные изменения, фон дер Ляйен переизберут вновь, «саморазрушительная» политика ЕС в отношении к России будет продолжена в течение ближайших пяти лет, если за это время не начнется континентальная война, которая полностью уничтожит Европу, заявил Доктороу.

9 июня стало известно, что Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место на выборах в Европарламент, которые прошли в период с 6 по 9 июня. Согласно предварительным итогам, ЕНП получила в ЕП 181 место из 720. При этом второе место на нынешних выборах заняла партия «Социалисты и демократы». Она получила 135 мандатов. В свою очередь, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получили в общем 133 места в ЕП.

Еще 51 место получили депутаты, не являющиеся членами официальных фракций. В том числе речь идет о партии «Альтернатива для Германии».

Ранее экс-разведчик США Эдвард Сноуден заявил, что провоенные политики были жестоко наказаны на выборах в Европарламент.