Власти отклонили предложение армянской оппозиции о созыве заседания парламента

Глава фракции «Гражданский договор» Айк Конджирян заявил, что совет парламента Армении отклонил инициированное двумя оппозиционными фракциями предложение провести внеочередное заседание парламента и рассмотреть на нем вопрос о выражении вотума недоверия правительству премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Конджиряна, у оппозиции есть право силой закона инициировать подобное заседание 17 июня. Но депутаты от правящей партии не примут участие в данном заседании. Из-за этого оно будет провалено, утверждает глава фракции.

До этого спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что власти страны не обсуждают возможность проведения досрочных выборов на фоне акций протеста оппозиции.

Вечером 9 июня на площади Республики в Ереване началась акция протеста, участниками которой стали несколько десятков тысяч человек. Митинг организовало оппозиционное движение «Тавуш во имя родины», а его целью является отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна и прекращение процесса делимитации границы республики с Азербайджаном.

Ранее лидер армянской оппозиции призвал к диалогу с Россией.