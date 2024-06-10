В Белоруссии проходят контртеррористические учения

В Брестской области Белоруссии проходят учения по проверке готовности государственных органов к реагированию на террористические акты. Об этом сообщило агентство БелТА.

Сообщается, что в учениях принимали участие подразделения Комитета государственной безопасности, МВД, Государственного пограничного комитета, Минобороны, МЧС, а также других ведомств.

До этого министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что участие Белоруссии в совместных с Россией учениях ядерных сил — плановое — они не направлены на создание напряженности в регионе. Белоруссия принимает участие во втором этапе учений с нестратегическими ядерными силами ВС РФ, отметил он.

По его словам, страна отслеживает и анализирует «агрессивные выпады» со стороны западных политиков, последовательно укрепляет свой оборонительный потенциал, что подтверждает участие Белоруссии в этих учениях, которые также являются возможностью на деле оценить уровень подготовки ВС к обеспечению военной безопасности и вооруженной защите республики. Минск и Москва не проецируют военные угрозы на третьи страны или на кого-либо, добавил он.

Ранее Россия и Белоруссия провели учения с участием авиации и средств ПВО.