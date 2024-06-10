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На Украине заявили о продаже конфискованного у бизнесмена Саввиди завода

Фонд госимущества Украины: продан завод, конфискованный у бизнесмена Саввиди

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

На Украине продали завод «ПентоПак», конфискованный у российского бизнесмена Ивана Саввиди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Фонда госимущества страны (ФГИУ) Виталий Коваль.

По словам Коваля, предприятие продали на аукционе за $2,5 млн.

«Рынок определил стоимость этого объекта и победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 млн гривен», — поделился Коваль.

Отмечается, что покупатель должен оплатить лот в течение 20 дней. Завод «ПентоПак» был конфискован у семьи русско-греческого олигарха Саввиди. Средства от его продажи пойдут в фонд восстановления Украины.

До этого президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон поддержали использование Киевом прибыли от российских активов. Об этом говорится в заявлении двух лидеров стран после визита американского президента в Париж на сайте Белого Дома.

27 мая вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что страна не будет передавать Украине замороженные российские активы.

Ранее кабмин Украины согласовал принудительное изъятие Одесского НПЗ.

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