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В ЦБ допустили возможность повышения ставки

Тремасов: ставку могут повысить на 1% и более на ближайших заседаниях ЦБ

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Depositphotos

Банк России допускает возможность существенного повышения ключевой ставки сверх традиционного шага в 1 процентный пункт (п.п.). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилла Тремасова.

«Повышение может быть больше, чем 100 базисных пунктов, если того будет требовать ситуация. Наша политика по-прежнему направлена на обеспечение ценовой стабильности», — отметил Тремасов.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что Центральный банк РФ может существенно повысить ключевую ставку в июле, если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться и реализуются проинфляционные риски.

7 июня ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, ссылаясь на стабилизацию темпов роста цен, высокие инфляционные ожидания и жесткость рынка труда. В то же время Анатолий Аксаков отметил, что при оптимистичном сценарии снижение ставки возможно уже с сентября 2024 года.

Ранее Костин не разделил опасений ЦБ по перегреву экономики России.

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