Боевики сожгли захваченный в Сомали вертолет ООН

По информации портала Garowe, террористы из группировки «Аш-Шабаб» подожгли вертолет ООН, который они захватили в центральной части Сомали. Предварительно, на борту находилось девять человек, из которых не менее шести были взяты в заложники, двое сумели убежать, а один был убит.

Федеральные власти Сомали начали поиски заложников, включая иностранцев, гражданство которых пока не установлено, но которые имели связь с миссией ООН в Сомали.

По всей видимости, вертолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности, которая могла привести к катастрофе в воздухе. По одной версии, вертолет должен был перевезти военнослужащих ООН и правительственной армии, по другой — для эвакуации нуждающихся в медицинской помощи. Вынужденная посадка произошла в населенном пункте Хиндире (штат Галмудуг).

Группировка «Аш-Шабаб» ведет войну против правительства Сомали с 2006 года в попытке установить свое собственное правление на подчиненных территориях, преимущественно в центре и на юге страны. Однако правительству Сомали с 2022 года удалось вернуть под свой контроль часть территорий в центральном регионе страны.

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