Российский боец с позывным «Бабка» рассказал подробности, как ему удалось выжить вместе с военным Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео военного ВС России опубликовал Telegram-канал Mash.

Солдат пояснил, что во время штурма получил ранение. Он смог доползти до блиндажа, где скрывался тяжело раненый украинский военный. Вместе мужчины старались выжить.

«Жили мы с ним, пытались выживать. У нас ни воды не было, еда была соленая», — рассказал «Бабка».

Раненого украинского военнослужащего бросили однополчане.

До этого пленный солдат ВСУ Роман Калиниченко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому все перестали доверять. Он счел, что в начале президентства Зеленского отношение народа к нему было совсем другое, люди были рады видеть его у власти, однако ухудшившаяся в стране политическая и экономическая обстановка изменила ситуацию.

Накануне в Киевской области пожаловались на усиление мобилизации в селах.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.