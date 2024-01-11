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Защиту «Солнцепека» от ПТУР и дронов-камикадзе решили усилить

«Омсктрансмаш» усилит защиту ТОС-1А «Солнцепек» от ПТУР и дронов-камикадзе

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Министерство обороны РФ

Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») планирует усилить защиту экипажа и оборудования тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек» от противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и беспилотников-камикадзе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу предприятия.

В «Омсктрансмаше» рассказали, что завод запатентовал ТОС-1А «Солнцепек» с новой защитой. В боевой машине на шасси базового танка надгусеничные полки на всю длину оборудованы вертикальным фальшбортом, на котором посредством болтового соединения установлены бортовые экраны встроенной динамической защиты.

По словам авторов изобретения, техническим преимуществом стало усиление защиты экипажа, наружного и внутреннего оборудования боевой машины ТОС от новых бронебойных подкалиберных снарядов (БПС) и кумулятивных средств поражения ПТУР и РПГ (ручной противотанковый гранатомет), осколков осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм, 155 мм и беспилотников модели «дрон-камикадзе».

До этого американский журнал National Interest писал, что взрывная волна от ударов российской ТОС «Солнцепек» способна уничтожить всю живую силу врага в радиусе поражения и значительно повредить здания и транспортные средства.

Ранее «Солнцепеки» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском.

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