В Киеве признали, что РФ научилась бороться с украинскими морскими дронами

Вооруженные силы (ВС) России научились противодействовать атакам с применением украинских морских дронов. Об этом командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил изданию «Украинская правда».

«Мы применяем технологии, противник разрабатывает противодействие», — уточнил он.

По словам главы ВМС Украины, отработанную в 2022 и 2023 годах тактику «нужно менять», корректируя в том числе и технические характеристики вооружения. Он обратил внимание, что Россия имеет мощный промышленный комплекс.

Накануне на Украине рассказали о проблемах украинской армии из-за новой тактики России. Как отметил командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады с позывным «Крым», непрерывные удары беспилотников ВС РФ вынуждают украинских солдат подолгу находиться в укрытиях.

В начале января экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков предупредил о росте числа ударов на фронте со стороны российской армии.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.