На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины днем 11 января объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные министерствв цифровой трансформации страны.

«По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К», — пишет издание «Страна.ua».

Других подробностей не приводится.

Утром 11 января стало известно, что несколько объектов инфраструктуры повреждены в подконтрольных Украине районах Запорожской области.

Накануне сообщалось о взрыве в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. В регионе была объявлена воздушная тревога.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.