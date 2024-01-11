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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога днем 11 января

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Global Look Press

На всей территории Украины днем 11 января объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные министерствв цифровой трансформации страны.

«По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К», — пишет издание «Страна.ua».

Других подробностей не приводится.

Утром 11 января стало известно, что несколько объектов инфраструктуры повреждены в подконтрольных Украине районах Запорожской области.

Накануне сообщалось о взрыве в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. В регионе была объявлена воздушная тревога.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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