На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» поразили опорные пункты 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

В МО РФ уточнили, что удары осуществлялись при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

В Минобороны также рассказали, что ВСУ потеряли более 145 военнослужащих за сутки, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация».

10 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины за стуки потеряли более 170 военных и два танка на Южно-Донецком направлении.

8 января Минобороны сообщало, что Вооруженные силы РФ за сутки пресекли шесть попыток украинских подразделений организовать ротацию солдат на Южно-Донецком направлении.

Ранее аналитики американского издания Wall Street Journal пришли к выводу, что ВСУ потеряли самых опытных военных.