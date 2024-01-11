Расчеты российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Колодези на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский в интервью РИА Новости.

«Расчетами тяжелых огнеметных систем группировки поражен командный пункт 211-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Колодезей», – сказал Зыбинский.

По его словам, военнослужащие группировки войск РФ «Запад» также улучшили свои позиции на Купянском направлении.

10 января российские войска уничтожили замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины на Купянском направлении при помощи FPV-дронов.

До этого Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

Ранее в Раде предрекли ВСУ превращение в конвейер по утилизации солдат.