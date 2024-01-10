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Возвращение модернизированной подлодки «Иркутск» в строй перенесли на 2025 год

Модернизированную АПЛ «Иркутск» планируют вернуть в состав ВМФ РФ в 2025 году

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Возвращение атомной подводной лодки (АПЛ) «Иркутск» в строй перенесли на конец 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российскому оборонно-промышленному комплексу (ВПК).

По данным агентства, в настоящее время субмарина находится на ремонте. Как следует из слов источника, после модернизации «боевое могущество» данной подводной лодки будет существенно повышено.

«АПЛ «Иркутск» <...> вернется в боевой состав Тихоокеанского флота ориентировочно в конце 2025 года», — добавил он.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

В апреле 2022 года ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что атомная подводная лодка «Иркутск» может вернуться в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ до конца 2023 года. По итогам модернизации субмарина должна получить возможность нести 48 принципиально новых крылатых ракет и с их помощью наносить удары по береговым целям.

Согласно информации агентства, АПЛ планируют оснастить снарядами «Оникс» и «Циркон». Более того, на подводной лодке установят ракеты «Калибр-ПЛ».

Ранее «Адмиралтейские верфи» раскрыли сроки строительства двух подводных лодок проекта «Лада».

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