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Названо самое ожидаемое оружие России в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин: больше всего в зоне СВО ждут САУ «Коалиция-СВ»

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Российской Федерации на территории Украины больше всего ждут самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ». Об этом сообщает News.ru.

По его мнению, на линии боевого соприкосновения ожидают «Коалицию-СВ». Эксперт утверждает, что САУ должны решить вопрос контрбатарейной борьбы выводом из строя артиллерийских систем Вооруженных сил Украины (ВСУ), особенно производства стран Запада, например, РСЗО HIMARS.

Он подчеркнул, что вероятно подобное скоро произойдет.

Дандыкин отметил, что также необходимо «свести к нулю» вероятность появления истребителей F-16 на Украине.

В госкорпорации «Ростех» заявили, что российская армия получила первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ».

До этого военный эксперт Алексей Леонков заявил, что самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» отличается от самоходной гаубицы «Мста-С» повышенной скорострельностью и наличием необитаемой башни.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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