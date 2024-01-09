Средства ПВО сбили восемь беспилотников над двумя регионами России

Над территорией Курской и Орловской областей около 15:00 9 января были сбиты шесть беспилотников самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона над Курской областью и два — над Орловской.

Спустя полчаса украинские войска повторили попытку совершения теракта. Как рассказали в Минобороны, еще один беспилотник сбили, и один перехватили средствами радиоэлектронной борьбы над Орловской и Курской областями.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что над регионом сбили три БПЛА самолетного типа.

В Орловской же области беспилотники, по данным СМИ, успели пролететь над нефтебазой «Орелнефтепродукт».

Ранее российские средства ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью.