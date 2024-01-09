ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 240 военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, активными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражена живая сила и техника в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны около Антоновки, Богдановки и Клещеевки в ДНР.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились четырех пикапов, а также гаубицы Д-30.

В этот же день Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Vampire».

Российские войска также уничтожили украинские опорные пункты на Купянском направлении.

ВСУ продолжают попытки контрнаступления. в Минобороны РФ назвали потери украинской армии за 2023 год. Украина лишилась более 215 тысяч военных.

Ранее Минобороны сообщило о пораженном пункте управления БПЛА ВСУ под Херсоном.