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Российские войска уничтожили командно-наблюдательные пункты ВСУ

Минобороны: на Краснолиманском направлении уничтожены командные пункты ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Старший офицер пресс-центра российской группировки войск «Центр» Леонид Шаров сообщил РИА Новости, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

«На Краснолиманском направлении оперативно-тактическая авиация российской группировки войск уничтожила четыре командно-наблюдательных, три опорных пункта и два района сосредоточения техники украинских войск в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва», — рассказал Шаров.

Как указал старший офицер, позиции 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ также подверглись авиаударам с применением универсальных модулей планирования коррекции УМПК-500.

8 января Минобороны РФ сообщало, что российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34 на Краснолиманском направлении был нанесен удар по укрепрайону ВСУ.

До этого сообщалось, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 при помощи авиабомбы уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Сватово — Кременная.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.

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