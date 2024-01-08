Евросоюз обсудит создание своей военной миссии в Красном море

Европейский союз на этой неделе начнет обсуждать запуск собственной военной миссии в Красном море. Об этом сообщил представитель главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано, передает ТАСС.

«Боррель представит предложение о запуске отдельной военной миссии ЕС в Красном море», — сказал он.

Стано заявил, что страны Евросоюза начнут обсуждать этот вопрос в конце текущей недели.

Как указал он, для запуска такой миссии необходимо, чтобы в Совете ЕС было достигнуто единогласное решение. По словам Стано, хотя большинство государств Евросоюза отказались принимать участие в операции в Красном море под командованием США, они будут действовать в тесной координации с Соединенными Штатами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атаки со стороны мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от атак со стороны хуситов на гражданские суда с грузами торговых компаний.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.