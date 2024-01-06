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Ирак намерен вывести иностранные войска после авиаудара по Багдаду

Reuters: Ирак хочет вывести иностранные войска после удара США по Багдаду

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AP

Иракское правительство начинает процесс вывода возглавляемой США международной военной коалиции из страны. Об этом сообщил офис премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани, передает Reuters.

У США есть 900 военнослужащих в Сирии и 2500 в Ираке, которые консультируют и помогают местным силам, пытающимся предотвратить возрождение «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ), которое в 2014 году захватило значительную часть обеих стран, напоминает агентство.

В материале отмечается, что заявление Судани прозвучало на следующий день после того, как в результате удара США был ликвидирован лидер ополчения в Багдаде, что вызвало гнев среди группировок, связанных с Ираном, которые потребовали от правительства прекращения присутствия коалиции в Ираке.

«Правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке», — говорится в заявлении канцелярии премьера.

В состав комитета войдут представители военной коалиции.

В ноябре США объявили действующую в Ираке проиранскую военизированную группировку «Катаиб Сайид аш-Шухада» и ее лидера Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи международными террористами.

Ранее политолог объяснил решение Ирака вывести иностранный воинский контингент из страны.

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