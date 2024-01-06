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Объяснено решение Ирака вывести иностранный воинский контингент

Политолог Тарасов связал вывод зарубежного контингента из Ирака с сектором Газа

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Depositphotos

Решение властей Ирака вывести из страны зарубежный военный контингент связано с израильско-палестинским конфликтом в секторе Газа. Об этом политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Есть давление, которое оказывает Иран и шиитские формирования. В условиях военных действий в Газе они требуют вывода войск, поскольку ситуация осложняется и иракское руководство обвиняют в содействии произраильским силам», — рассказал политолог.

По его словам, антиизраильская кампания охватывает массу регионов и приводит к вооруженным выступлениям различных группировок.

До этого премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что Багдад не отступит от позиции, согласно которой присутствие международной коалиции на территории страны следует прекратить. Он также отметил, что власти определяют дату начала переговоров в рамках комитета, который был создан для разработки мер по выводу коалиции из Ирака.

Ранее в Сирии под удар попала база США.

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