Объяснено решение Ирака вывести иностранный воинский контингент

Решение властей Ирака вывести из страны зарубежный военный контингент связано с израильско-палестинским конфликтом в секторе Газа. Об этом политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Есть давление, которое оказывает Иран и шиитские формирования. В условиях военных действий в Газе они требуют вывода войск, поскольку ситуация осложняется и иракское руководство обвиняют в содействии произраильским силам», — рассказал политолог.

По его словам, антиизраильская кампания охватывает массу регионов и приводит к вооруженным выступлениям различных группировок.

До этого премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что Багдад не отступит от позиции, согласно которой присутствие международной коалиции на территории страны следует прекратить. Он также отметил, что власти определяют дату начала переговоров в рамках комитета, который был создан для разработки мер по выводу коалиции из Ирака.

Ранее в Сирии под удар попала база США.