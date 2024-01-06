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Тайвань отследил самолеты и корабли Китая вблизи острова

Тайвань отследил 13 воздушных судов и пять кораблей КНР вблизи острова

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Вооруженные силы Тайваня отследили 13 воздушных судов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи острова. Об этом сообщает Минобороны Тайваня в социальной сети X (бывший Twitter).

«По состоянию на 6:00 (1:00 по московскому времени) 6 января были зафиксированы 13 воздушных судов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая», — сказано в сообщении.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат WZ-7 китайской армии вошел в опознавательную зону ПВО острова. Тайвань направил к месту событий воздушный и морской патруль, а также развернул наземные ракетные комплексы. Также военные Тайваня засекли два аэростата КНР, приближавшиеся к острову.

До этого Минобороны Тайваня сообщило о том, что участившаяся отправка китайских аэростатов в район Тайваньского пролива создает угрозу безопасности для международных навигационных маршрутов. Целью запуска воздушных шаров, по мнению Минобороны Тайваня, является психологическая война и воздействие на моральный дух жителей острова.

Ранее Китай пытался повлиять на выборы на Тайване через рок-группу.

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