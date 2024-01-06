Новый закон о мобилизации коснется уехавших за границу украинцев

Зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что изменение закона о мобилизации затронет и уехавших из страны украинцев, передает телеканал «1+1».

«В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины», — заявил депутат.

По его словам, по украинцам, покинувшим страну, возникает «больше вопросов, чем ответов».

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный хотят усилить мобилизацию в стране.

В декабре на контрольно-пропускных пунктах Украины перестали выпускать за границу мужчин выездных категорий. Госслужба Украины опубликовала итоги борьбы с незаконным вывозом украинцев из страны.

Ранее Валерий Залужный разозлился во время обсуждения закона о мобилизации.