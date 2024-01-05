ВСУ стали чаще использовать кустарные беспилотники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще применять на Запорожском направлении беспилотные летательные аппараты низкого качества и кустарного производства. Об этом РИА Новости сообщил специалист Вооруженных сил Российской Федерации по борьбе с беспилотниками.

Он отметил, что заводские и серийные модели встречаются реже.

«Силы противовоздушной обороны обнаружили у линии боевого соприкосновения беспилотный летательный аппарат противника, который шел на большой высоте. Спустя время цель начала резкое снижение. БПЛА приземлился без вмешательства средств огневого поражения», — указал собеседник агентства.

По словам специалиста, при осмотре дрона выяснилось, что он был изготовлен кустарно, то есть с применением подручных материалов. Так, роль кожуха для оборудования выполнял контейнер для продуктов питания, а камера автомобильного регистратора была наблюдательным элементом. Планер беспилотника был сделан из промышленного пенопласта ручной обработки.

До этого директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявляла, что Украина отстает от России в разработке технологии «роев дронов».

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.